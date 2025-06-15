شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ومصطفى العش يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 05:45 ص

خضع ياسر إبراهيم ومصطفى العش لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف ‏المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت اليوم في افتتاح كأس العالم ‏للأندية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏ وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي العديد من الأحداث، منها إصابة إمام عاشور ومغادرته ملعب ‏المباراة في الشوط الأول.‏

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.