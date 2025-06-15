شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ومصطفى العش يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقر - تصوير محمد الحصريالأحد، 15 يونيو 2025 05:45 ص
خضع ياسر إبراهيم ومصطفى العش لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي العديد من الأحداث، منها إصابة إمام عاشور ومغادرته ملعب المباراة في الشوط الأول.
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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
وتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.
فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:
حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.
خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.
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