شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: حزين لعدم الفوز أمام إنتر ميامي.. والأهلي أهدر 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 05:43 ص

عبر وسام أبو علي لاعب الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وعدم التمكن من تحقيق الفوز على الفريق الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال وسام أبو علي فى تصريحات تليفزيونية: "حزين للغاية لعدم الحصول على الثلاث نقاط مع احترامي لفريق انتر ميامي، وفي الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف".

وأضاف: "شعور لا يصدق أن لا نحقق الفوز، الأهلي نادي كبير ولدينا 80% من الجمهور من مشجعي الأهلي وهو أمر رائع وكان هناك الكثير من المشجعين حول الفندق".

وتابع وسام أبو علي: "كنا نستحق الثلاث نقاط، وكل المباريات ستكون صعبة بالطبع والآن حصلنا على نقطة واحدة وكنا نسعى للحصول على الثلاث نقاط وأتمنى حظ سعيد لنا في المباريات القادمة".

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.



فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.