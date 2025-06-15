شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: سنقوم بتصحيح أخطاء مباراة إنتر ميامى.. وكانت هناك مشكلات فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يرى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، أن مباراة فريقه أمام إنتر ميامي كانت بها بعض الأخطاء، وبعض الفرص الضائعة.

قال ريبيرو، في تصريحات بعد مباراة إنتر ميامي: "لو كنا سجلنا أهدافا، كان سيأخذنا بالمباراة إلى وضع آخر، ولكن كانت هناك بعض المشكلات في نقل الكرة والتمريرات، وكانت هناك سيطرة من الأهلي في الشوط الأول".

وأضاف: "هناك الكثير من الإيجابيات وأمور يمكن تصحيحها، انتهينا لتونا من مباراة إنتر ميامي، وعلينا تصحيح وضعنا وتحليل مباراة اليوم لتجنب نفس الأخطاء التي تم ارتكابها اليوم".

وتابع: "كان لدي شعور بالمفاجأة الشديدة اليوم، واللعب هنا غير اللعب داخل مصر، وسعيد بتمثيل الأهلي، ونتمنى أن تكون لدينا فرصة أفضل في مباراة بالميراس".

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.