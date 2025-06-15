شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يهدر فرصة تسجيل هدف تقدم الأهلى على إنتر ميامى فى الدقيقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

أهدر إمام عاشور لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف محقق لفريقه في مرمى إنتر ميامي في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما فجر الأحد على استاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.