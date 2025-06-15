شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور بعد مغادرة مباراة الأهلي وإنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الإهلي إصابته بكسر في الكتف بعدما غادر ملعب مباراة فريقه أمام إنتر ميامي التي انتهت منذ قليل على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب مغادرة اللقاء.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي، وأدار المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، وعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة المباراة.

وبذلك يحصد الأهلي وإنتر ميامي نقطة، ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى: أوسكار أوستاري وتوماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين وسيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي وليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.