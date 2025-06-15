شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلى يبحث عن الهدف الأول أمام إنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي المقامة حالياً على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها 32 نادياً لأول مرة في التاريخ وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكانت الخطورة الأكبر للأهلي الذي أهدر فرصتين عن طريق وسام بو علي وإمام عاشور قبل أن يتعرض امام عاشور لإصابة في الكتف غادر على أثرها اللقاء وشارك أحمد سيد زيزو بدلاً منه في الدقيقة 14 ليسجل الظهور الرسمي الأول مع الأهلي الذي إنتقل له الصيف الجاري بعد إنتهاء عقده مع الزمالك.

واصل الأهلي الضغط الهجومي ولم يتراجع مع محاولات قوية من الفريق الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي ، وقاد زيزو بهجمة خطرة للأهلي لكنه تعرض للعرقة ليحتسب له الحكم ضربة حرة مباشراة ويُشهر بطاقة صفراء للاعب إنتر ميامي في الدقيقة 24 ، وسجل وسام أبو علي هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ويُدير المباراة، طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، ويعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة مباراة الأهلى وإنتر ميامى في كأس العالم للأندية.

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ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى: أوسكار أوستاري وتوماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين وسيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي وليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.