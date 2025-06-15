شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته بديلا.. زيزو يسجل مشاركته الرسمية الأولى مع الأهلى أمام إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي أول ظهور رسمي مع فريقه أمام انتر ميامي بعد مشاركته بديلا في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما فجر الأحد على استاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانضمام له خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وشارك زيزو بعد تعرض إمام عاشور للإصابة في الكتف ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه زيزو، وظهر زيزو لأول مرة مع الأهلي في ودية باتشوكا بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني من عمر المباراة.

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.