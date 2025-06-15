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إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور"

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  • إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" 1/5
  • إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" 2/5
  • إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" 3/5
  • إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" 4/5
  • إصابة إمام عاشور وخروجه باكيا.. ونزول زيزو فى مباراة الأهلى وإنتر ميامى "صور" 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقر - تصوير محمد الحصري

الأحد، 15 يونيو 2025 03:24 ص

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي للإصابة أمام انتر ميامي في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما فجر الأحد على استاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتكى إمام من الإصابة في الكتف، وشارك بدلا منه أحمد مصطفى زيزو.

ودخل زيزو في نوبة بكاء شديدة حزنا على عدم استكمال المباراة واحتمالية غيابه فترة طويلة.

 

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جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مصطفي شوبير - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيي عطية الله - أحمد رمضان بيكهام - أحمد رضا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - حسين الشحات - أشرف بن شرقي – جراديشار.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى:
حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.
خط الدفاع: توماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي.
خط الهجوم: ليونيل ، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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