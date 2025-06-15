شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن نقل إمام عاشور للمستشفى بعد إصابته فى مباراة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الطبي للأهلي على التوجه إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب هارد روك، للاطمئنان ‏على حالة إمام عاشور، لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح ‏بطولة كأس العالم للأندية.‏. كان إمام عاشور قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول وغادر المباراة، وحل أحمد سيد زيزو بديلا له.

وبدأت مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين، وكانت الخطورة الأكبر للأهلي الذي أهدر فرصتين عن طريق وسام أبو علي وإمام عاشور، قبل أن يتعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف غادر على أثرها اللقاء، وشارك أحمد سيد زيزو بدلاً منه في الدقيقة 14 ليسجل الظهور الرسمي الأول مع الأهلي الذي انتقل له الصيف الجاري بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وواصل الأهلي الضغط الهجومي ولم يتراجع مع محاولات قوية من الفريق الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وقاد زيزو هجمة خطيرة للأهلي، لكنه تعرض للعرقلة، ليحتسب له الحكم ضربة حرة مباشرة، ويُشهر بطاقة صفراء للاعب إنتر ميامي في الدقيقة 24، وسجل وسام أبو علي هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وسدد وسام أبو علي تسديدة صاروخية تصدى لها حارس إنتر ميامي وأنقذ فرصة خطيرة، قبل أن يعود الحارس وينقذ مرماه من هدف مؤكد من أشرف داري الذي سدد كرة قوية برأسه لكن الحارس ينقذها، وتعرض النجم ليونيل ميسي لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أشرف داري، وتلقى العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في اللقاء.

شهدت الدقائق الأخيرة سيطرة هجومية من الأهلي واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء الفريق الأمريكي، لكن تريزيجيه أهدرها في الدقيقة 43، ورد إنتر ميامي بهجمة خطيرة عن طريق ميسي، وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين، وأنقذ وسام أبو علي فرصة هدف مُحقق، حيث أبعد كرة من على خط مرمى الأهلي، بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة، طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، ويعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة مباراة الأهلى وإنتر ميامى في كأس العالم للأندية.

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ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى: أوسكار أوستاري وتوماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين وسيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي وليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.