شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الأهلى وإنتر ميامى فى افتتاح كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي المقامة حالياً على ملعب هارد روك بولاية ميامي في ضربة البداية لبطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي.



إنتر ميامى والأهلى



إنقاذ الشناوي

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكانت الخطورة الأكبر للأهلي الذي أهدر فرصتين عن طريق وسام أبو علي وإمام عاشور، قبل أن يتعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف غادر على أثرها اللقاء، وشارك أحمد سيد زيزو بدلاً منه في الدقيقة 14 ليسجل الظهور الرسمي الأول مع الأهلي الذي إنتقل له الصيف الجاري بعد إنتهاء عقده مع الزمالك.

وواصل الأهلي الضغط الهجومي ولم يتراجع مع محاولات قوية من الفريق الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي، وقاد زيزو بهجمة خطرة للأهلي، لكنه تعرض للعرقلة ليحتسب له الحكم ضربة حرة مباشراة ويُشهر بطاقة صفراء للاعب إنتر ميامي في الدقيقة 24، وسجل وسام أبو علي هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.



جانب من المباراة



جمهور الأهل

وسدد وسام أبو علي تسديدة صاروخية تصدى لها حارس إنتر ميامي وأنقذ فرصة خطيرة، قبل أن يعود الحارس وينقذ مرماه من هدف مؤكد من أشرف داري الذي سدد كرة قوية برأسه لكن الحارس ينقذها، وتعرض النجم ليونيل ميسي لإصابة نتيجة كرة مشتركة مع أشرف داري وتلقى العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في اللقاء.

شهدت الدقائق الأخيرة سيطرة هجومية من الأهلي وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء الفريق الأمريكي، لكن تريزيجيه أهدرها في الدقيقة 43، ورد إنتر ميامي بهجمة خطرة عن طريق ميسي ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويُدير المباراة، طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة، ويعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول وآشلي بيشام مساعد ثاني والبولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة مباراة الأهلى وإنتر ميامى في كأس العالم للأندية.

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ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل إنتر ميامي كالتالى: أوسكار أوستاري وتوماس أفيليس، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين وسيرجيو بوسكيتس، فيديريكو ريدوندو، تاديو أليندي وليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، ويلعب مباراته الثانية بالمجموعة مع بالميراس مساء الخميس 19 يونيو الجاري، ومباراته الأخيرة بالمجموعة مع بورتو فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري.



خروج إمام عاشور مصاب



دفاع من لاعبي الأهلي



صراع علي الكرة مع مروان عطية



كوكا وميسى خلال المباراة



لاعبي أنتر ميامي



مباراة الأهلى وإنتر ميامى



محمد هاني يقود الهجمة



مروان عطية



ميسى خلال مباراة الأهلى



ميسى