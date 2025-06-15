شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يجهز تقرير نهاية الموسم قبل تسليمه إلى إدارة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يجهز طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تقرير نهاية الموسم، وذلك لرفعه إلى الإدارة برئاسة أشرف نصار، لتحديد الراحلين عن الفريق، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات في الفترة المقبلة قبل بداية الموسم.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي.