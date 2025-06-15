مونديال الأندية: انطلاق النسخة الجديدة بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي

الرياص - اسماء السيد - Miami Gardens (الولايات المتحدة) : انطلقت النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بكرة القدم بمشاركة 32 فريقا السبت بمواجهة الأهلي المصري وإنتر ميامي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ملعب هارد روك الذي بدا ممتلئا تقريبا.

وتبددت المخاوف من حضور جماهيري ضعيف للمباراة الافتتاحية، إذ بدأت مقاعد الملعب الذي يتسع لـ64 ألف متفرج، تمتلئ تدريجيا إلى أن بات شبه ممتلئ عند صافرة البداية.

ووصل آلاف من جماهير الأهلي، حامل الرقم القياسي في دوري أبطال أفريقيا (12 لقبا) وبطل الدوري المصري 45 مرة، إلى الملعب قبل وقت طويل من انطلاق المباراة.

ويُذكر أن ملعب هارد روك، معقل فريق ميامي دولفينز في دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل"، شهد العام الماضي فوضى خلال نهائي كوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا، حين اقتحم مشجعون المدرجات بعد تأخيرات طويلة عند مداخل الملعب.

لكن هذه المرة تم اعتماد نظام فرز وتنظيم عند نقاط التفتيش الخاصة بالتذاكر والأمن بعيدا عن محيط الملعب، ولم تُسجل أي مشاكل تُذكر.