مونديال الأندية: مهاجم إنتر طارمي عالق في إيران في ظل التصعيد مع إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أكد نادي إنتر الإيطالي السبت أن مهاجمه الإيراني مهدي طارمي عالق في طهران في ظل التصعيد القائم بين إيران وإسرائيل، ولن يتمكن من اللحاق ببداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وتواجد طارمي في إيران الأسبوع الماضي ضمن النافذة الدولية وسجّل هدفا في الفوز على كوريا الشمالية 3 0 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إلا أن اللاعب البالغ 32 عاما لم يتمكن من الحصول على رحلة جوية للالتحاق بزملائه في لوس أنجليس بسبب التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأكد مصدر في إنتر لوكالة فرانس برس أن طارمي لا يزال عالقا في بلاده.

ويفتتح إنتر مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي الثلاثاء على ملعب روز بول ستاديوم شرق لوس أنجليس ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وستكون هذه المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد الروماني كريستيان كيفو الذي عُيّن الإثنين الماضي خلفا لسيموني إنزاغي، بعد الخسارة القاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحافي التقديمي في مقر الفريق في بيفرلي هيلز السبت، قال كيفو إن إنتر مستعد للرد على خيبة الأمل المزدوجة المتمثلة في ضياع لقب الدوري الإيطالي ونهائي دوري الأبطال.

وقال اللاعب الدولي السابق "علينا ألا ننسى مشوار هذا الفريق. لقد كان موسما رائعا".

وتابع "الفريق يتمتع بجودة عالية. وصلوا إلى النهائي لكنهم لم يحصدوا الألقاب. هذا لا يعني أن الموسم كان فاشلا".