الامارات | النصر يُجدد عقد جوستافو أليكس حتى 2029

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر رسمياً عن تجديد عقد نجم خط الوسط جوستافو أليكس حتى عام 2029، في خطوة تؤكد ثقة النادي بقدراته ورغبته في استمراره مع الفريق على المدى الطويل.

ويأتي القرار رغم الظروف التي مر بها اللاعب منذ انضمامه إلى النادي، إذ لم ينل الفرصة الكافية لإثبات نفسه بقيادة المدرب السابق الهولندي ألفريد شرودر، الذي لم يمنحه الكثير من دقائق اللعب.

وكان جوستافو أليكس قد انضم إلى النصر قادماً من الشارقة، ولم يشارك كثيراً بقيادة المدرب الهولندي السابق، إلا أن إدارة النصر ترى في اللاعب إمكانات كبيرة، وتؤمن بأنه سيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق، كما تعكس خطوة التجديد ثقة إدارة النادي بقدراته.

كما جددت شركة النصر لكرة القدم إعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار، للموسم الرياضي الجديد من نادي دينامو بوخارست الروماني.