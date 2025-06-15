الامارات | بيريسيتش: الإرهاق سبب ضياع حلم سلة شباب الأهلي «الآسيوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق شباب الأهلي لكرة السلة، الصربي ميودراغ بيريسيتش، أن الإرهاق البدني والجداول المضغوطة للاستحقاقات المحلية والخارجية، كانا وراء عدم قدرة الفريق على تكرار إنجاز الموسم الماضي وصعود منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، بخسارته أول من أمس أمام برانكوز المنغولي في مباراة المركزين الثالث والرابع بواقع (79-84)، في ختام النسخة الثانية للبطولة التي استضافتها دبي منذ السابع من الشهر الجاري.

وأحرز شباب الأهلي في نسخة العام الماضي الميدالية الفضية خلف الرياضي اللبناني «البطل»، قبل أن يلتقي الفريقان مجدداً في نصف نهائي النسخة الحالية، في مباراة عالية المستوى، نجح خلالها «فرسان دبي» في تبادل السيطرة على مجريات فتراتها الثلاث الأولى، قبل أن يظهر الإرهاق وفارق الخبرات واضحاً في الفترة الرابعة التي منحت اللبنانيين الفوز (100-78)، ليلعب شباب الأهلي لقاء برانكوز على المركز الثالث في مباراة سيطر الفريق على نصفها الأول، قبل أن يتمكن الفريق المنغولي من تسيد نصفها الثاني والحصول على الميدالية البرونزية.

وقال بيريسيتش لـ«الإمارات اليوم»: «الجداول المضغوطة سواء للمسابقات المحلية، وحتى مشاركاتنا الخارجية التي توجنا بها بلقب بطل المنطقة الخليجية في دوري سوبر غرب-آسيا، وصولاً لدوري الأبطال، دفعتنا منذ 15 أبريل الماضي لخوض 26 مباراة خلال 45 يوماً، بمعدل مباراة كل يومين في مجهود بدني كبير على لاعبي شباب الأهلي الذين قدموا كل ما هو ممكن».

وأوضح: «نافسنا حتى اللحظات الأخيرة في نهائي الدوري المحلي، ثم بطولتي الكأس في فترة مضغوطة لم يحصل اللاعبون فيها على القدر الكافي من التدريبات أو حتى ما يعرف بفترة الاستشفاء واستعادة النشاط بين مباراة وأخرى، علاوة على دوري أبطال آسيا وأدواره النهائية، وأدى خوضنا ثلاث مباريات متتالية إلى مزيد من الإجهاد البدني الذي بدا واضحاً خلال الفترة الرابعة أمام فريق الرياضي، ومن ثم الذهاب إلى مباراة المركزين الثالث والرابع بغياب صانع ألعاب الفريق وأحد أفضل لاعبي البطولة الأميركي ديشوندري واشنطن، لإصابة طفيفة تعرض لها أمام الرياضي».

وأضاف بيريسيتش: «كنا قريبين من منصة التتويج لكنني فخور بما قدمه اللاعبون من مجهود كبير، وسعيد بالخروج من هذا الكم من المباريات دون أية إصابات مؤثرة، إلا أننا في نهاية المطاف واجهنا الرياضي الفريق القوي والأكثر تمرساً في البطولات الآسيوية، ويمتلك لاعبين ذوي كفاءة عالية، وحاولنا مجاراته في مباراة استنزفت ما تبقى من قوة بدنية للاعبي شباب الأهلي، جعلتنا ندخل لقاء برانكوز منهكين للغاية».

واختتم: «خبرات كبيرة اكتسبها لاعبو الفريق من وجوده في هذا المستوى العالي من المباريات في دوري أبطال آسيا، في نسخة ظهر واضحاً التأثير السلبي لعدم قدرتنا على التعاقد مع محترف طويل القامة على صعيد المركز رقم 5، قادر على تدعيم أدوارنا الدفاعية بصورة أكبر في خبرات ستصب لاحقاً في الاستحقاقات المقبلة لسلة شباب الأهلي».