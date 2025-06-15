الامارات | الصومالي أبوبكر يظفر بلقب «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الصومالي محيي الدين أبوبكر بطلاً للنسخة الدولية من «محاربي الإمارات» التي أقيمت بنسختها الـ60 بعد الفوز على البرازيلي فيكتور نونيز خلال المنافسات التي أسدل عليها الستار في صالة سبيس 42 بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وحصل محيي الدين على اللقب بعد صراع قوي مع نونيز حسم بقرار الحكام بعد انتهاء الجولة الخامسة، ليتوج بذلك بلقب وزن الذبابة.

وشهدت الأمسية إقامة 12 نزالاً قوياً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة من مختلف قارات العالم.

وفي بقية النزالات، فاز الكندي تانر بوزر على البرازيلي فينيسيوس مورير في وزن الثقيل، وحافظ الكندي فلاديسلاف روديف على سجله الاحترافي الخالي من الهزائم بتغلبه على البولندي بيوتار نيجيليسكي في وزن 74 كلغم، والأرميني مارتون مظلوميان على البرازيلي إيطالو غوميز.