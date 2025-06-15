اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ - أوكلاند سيتي 20:00

سان جيرمان - أتلتيكو مدريد 23:00

الدوري العراقي

الشرطة - النفط 19:00

الزوراء - القاسم 19:00

الطلبة - القوة الجوية 21:30

أمم أوروبا 21 سنة

إنجلترا - سلوفينيا 20:00

التشيك - ألمانيا 23:00

فنلندا - أوكرانيا 20:00

هولندا - الدنمارك 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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