الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ - أوكلاند سيتي 20:00
سان جيرمان - أتلتيكو مدريد 23:00
الدوري العراقي
الشرطة - النفط 19:00
الزوراء - القاسم 19:00
الطلبة - القوة الجوية 21:30
أمم أوروبا 21 سنة
إنجلترا - سلوفينيا 20:00
التشيك - ألمانيا 23:00
فنلندا - أوكرانيا 20:00
هولندا - الدنمارك 23:00
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