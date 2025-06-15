الامارات | مهاجم إنتر مهدي طارمي عالق في إيران بسبب الأوضاع الأمنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مهاجم إنتر ميلان، الإيراني مهدي طارمي لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر فريقه في كاليفورنيا، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ويشارك إنتر في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة، ويستهل مشواره في 17 يونيو الجاري أمام مونتيري المكسيكي في لوس أنجلوس، قبل مواجهة أوراوا رد دايموندز وريفر بليت في سياتل.

وأوضحت «أنسا» أن رحلة طارمي (32 عاماً) أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي لإيران.

وأشارت إلى أن إنتر يتواصل باستمرار مع اللاعب في محاولة لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى زملائه قبل البطولة، لكن الوضع لايزال معقداً نظراً إلى الأسباب الأمنية.

وكان طارمي يشارك مع منتخب إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. وتأهلت إيران مباشرة بعد تصدر المجموعة الأولى في التصفيات. وانضم طارمي إلى إنتر ميلان في يوليو 2024 قادماً من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتى 2027، وهو أول لاعب إيراني يلعب في صفوف النادي الإيطالي.