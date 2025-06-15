الامارات | مونديال الأندية.. فكرة عمرها 138 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي تعود فيه أول محاولة لإقامة بطولة دولية بين الأندية الأبطال إلى عام 1887، عندما نظم الاتحادان الإنجليزي والإسكتلندي مباراة بين أستون فيلا (بطل كأس إنجلترا)، وهبيرنيان (بطل كأس إسكتلندا)، قبل أن تقام في عام 1895 أول بطولة بين بطل الدوريين الإنجليزي والإسكتلندي، تحتفل كأس العالم للأندية في عام 2025 بحلتها الجديدة في أميركا من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، في نسخة تسجل للمرة الأولى مشاركة 32 فريقاً، بما في ذلك الفائزون في البطولات القارية الأربع الأخيرة.

وقال موقع الاتحاد الدولي (فيفا)، إن المحاولة الموسّعة الأولى لما يعرف ببطولات العالم للأندية جاءت في عام 1909، أي قبل 21 عاماً من إقامة أول كأس للعالم لكرة القدم، في بطولة حملت حينها اسم «كأس السير توماس ليبتون»، جمعت بين أبطال إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، لتقام لمدة عامين قبل أن تُلغى.

وأوضح «فيفا» أن عام 1951 سجل إقامة بطولة أخرى، أطلق عليها «كوباريو» جمعت للمرة الأولى بين فريقين من قارتين مختلفين، كان طرفاها يوفنتوس الإيطالي وبالميراس البرازيلي، لتتبع في العالم التالي بإطلاق «كأس العالم الصغيرة»، بمشاركة 12 فريقاً من أوروبا، وأميركا الجنوبية، لتستمر المسابقة 13 مناسبة، سجلت حضوراً لفرق من إسبانيا والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا والأرجنتين، والنمسا وإيطاليا والبرتغال والأوروغواي.

وتعدّدت البطولات تباعاً وصولاً إلى بطولة «الإنتركونتيننتال» بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا، وتم تحويلها لاحقاً إلى كأس العالم للأندية عام 2000، بعد مقترح رئيس ميلان الإيطالي، سيلفيو برلسكوني في ديسمبر 1993، لتقام البطولة كل موسم بشكل مستمر، في فكرة تبلورت لبطولة تجمع أبطال القارات.

ويعد فريق «كورينتيانز» البرازيلي بطل النسخة الأولى من «مونديال الأندية» في عام 2000، إلا أن ريال مدريد الإسباني هو صاحب الكلمة الأعلى على صعيد الأكثر تتويجاً باللقب، بواقع خمسة ألقاب، فيما جاءت أفضل النتائج العربية، بالحلول في المركز الثاني في ثلاث مناسبات، عبر الرجاء البيضاوي عام 2013، والعين عام 2018، والهلال السعودي عام 2022.