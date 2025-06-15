الامارات | الكتبي: العين لا يشارك في كأس العالم لمجرد الحضور بل للمنافسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة نادي العين، محمد سيف الكتبي، إن مشاركة «الزعيم» في النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم التي انطلقت فجر اليوم، وتضم 32 فريقاً من مختلف القارات تمثل مسؤولية مضاعفة، مشدداً على أن العين لا يشارك لمجرد الحضور بل للمنافسة التي تجدها في جينات العيناوية، على حد تعبيره.

وقال الكتبي في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي لنادي العين: «اعتدنا كجماهير قبل أن نتحدث من موقعنا الحالي كمسؤولين، على تبوؤ العين لمكانته في كل البطولات بشخصيته القوية وظهوره المشرف، ولا يمكن أن يرضى أي عيناوي بمبدأ المشاركة على حساب التواجد للمنافسة في الوصول إلى أبعد مدى في أي مسابقة».

ويخوض العين المنافسة في مونديال الأندية في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي.

وأضاف: «نعلم أن الفروق الفنية والبدنية موجودة، لكننا نملك الإيمان بقدرتنا، ونمتلك منظومة متماسكة تسير بدعم القيادة وولاء الجماهير».

وتابع عضو مجلس إدارة نادي العين: «نحن لا نتعامل مع هذه المشاركة بوصفها مجرد بطولة، بل نراها محطة كبرى لنقل هوية نادي العين إلى العالم، ولحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى سجل (الزعيم) الحافل بالإنجازات، كما أنها فرصة لتمثيل الوطن، وتقديم صورة حضارية عن نادٍ يمتلك إرثاً تاريخياً وقاعدة جماهيرية وفكراً إدارياً وفنياً راسخاً».

وأضاف: «أشعر بالفخر وأنا أرى مزيجاً رائعاً من اللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرة في منظومة واحدة. معدل الأعمار في الفريق الحالي مثالي ويدعو للتفاؤل، وقد انعكس ذلك على أجواء المعسكر والانضباط الجماعي، والعمل على الاستعداد للمونديال بدأ فعلياً منذ تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا».

وأكمل: «تم تشكيل لجنة متخصصة تابعت الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية بشكل دقيق، منذ التتويج بدوري أبطال آسيا، حيث تم تشكيل لجنة قبل نحو ثمانية أشهر لمتابعة كل الجوانب الخاصة بالمشاركة، سواءً على الصعيد الإداري أو الفني أو الإعلامي أو الجماهيري، وصولاً للتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة فلاديمير إيفيتش واللجان المختصة».

وتابع الكتبي: «ندرك تماماً صعوبة التوقيت، فالبطولة تأتي بعد موسم مرهق وقبل موسم آخر طويل. لكننا في العين نمتلك الخبرة في إدارة التحديات. وأول ما قمنا به هو تقييم الموسم الماضي بموضوعية، واستخلاص ما يلزم لتفادي تكرار الأخطاء».

وحول التعاقدات الأخيرة، أوضح الكتبي أن «التعاقد مع ثمانية لاعبين تم وفق معايير واضحة وضعها الجهاز الفني، تراعي التوازن بين عناصر الخبرة والشباب، وتركز على النوعية أكثر من العدد»، مؤكداً أن «الاندماج بين العناصر الجديدة كان سريعاً بفضل الروح الجماعية في النادي».

وأكد أن الجهاز الفني واللاعبين حققوا المكاسب المرجوة، من مباراة أوكلاند سيتي الودية رغم محدودية عدد المواجهات، بسبب عامل ضيق الوقت.

وقال الكتبي: «لا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بوافر التقدير لجميع الرجال المخلصين الذين عملوا في نادي العين على مرّ السنين، وأسهموا في إنجازات وبطولات ظلت خالدة في سجلات تاريخ هذا الكيان الكبير».

وختم: «المؤكد أن تواجد الفريق اليوم في هذا المحفل العالمي لم يكن نتيجة عمل مجموعة واحدة فقط، بل ثمرة جهود رجال كُثر عملوا بصدق عبر السنوات الماضية في الإدارات المتعاقبة التي وضعت فيها الثقة رئاسة النادي، والتزموا بدورهم على المضي قدماً وفقاً لرؤية النادي وخططه الاستراتيجية لتحقيق أهدافه المرجوة وإسعاد جماهيره الوفية، بداية من أول بطولة وحتى التتويج بدوري أبطال آسيا 2024 وصولاً للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025».

محمد الكتبي:

• لحظة تاريخية جديدة تُضاف إلى مسيرة النادي الحافلة بالإنجازات.

• الفروق الفنية والبدنية مع الفرق العالمية موجودة، لكننا نملك الإيمان بقدرتنا.

• ندرك تماماً صعوبة التوقيت.. البطولة تأتي بعد موسم مرهق وقبل آخر طويل.