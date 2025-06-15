شكرا لقرائتكم خبر عن رغم امتلاكه عروض احتراف من السعودية والإمارات.. طارق حامد يقترب من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب طارق حامد لاعب وسط نادي ضمك السعودي السابق، في العودة مرة أخرى إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة مسئولي القلعة البيضاء في إتمام الصفقة.

ويمتلك طارق حامد بعض العروض من أحد أندية دورى القسم الثانى بالدورى السعودى وأحد الأندية بالدورى الإماراتى أيضا، ولكن اللاعب رفض منافشة تلك العروض لحين تحديد موقفه من الانضمام للزمالك.

وأوصت لجنة التخطيط بالتعاقد مع طارق حامد للعودة مرة أخرى إلى الفريق، حيث هناك من يرى أن طارق حامد ما زال أمامه الكثير ليقدمه إلى المستطيل الأخضر، واستشهد هذا الرأي بمستوى عبد الله السعيد لاعب الفريق.

من جانبه رحب اللاعب بالعودة مرة أخرى للعب بين صفوف الزمالك لينهى مسيرته بين صفوف الفريق الأبيض.