شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه سعر الحصول على الرخصة التدريبية PRO فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد اتحاد الكرة، 200 ألف جنيه سعر الحصول على الرخصة التدريبية PRO فى مصر للمدرب المصرى الذى يعمل داخل مصر، و300 ألف جنيه للمدرب المصرى الذى يعمل بالخارج، بينما تحدد 10 آلاف دولار للمدرب الأجنبى.

ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للإعلان عن بدء التقديم للحصول على الرخصة pro بعد موافقة الاتحاد الأفريقي "CAF" على إقامتها في مصر للمرة الأولى.

وتتمثل الشروط الأساسية للالتحاق بالدبلومة التدريبية "PRO" في التالي:



* الحصول على دبلومة (A) من CAF منذ خمس سنوات على الأقل

* العمل مدربا لمدة لا تقل عن 5 مواسم كاملة بعد الحصول على الرخصة A من CAF

* إجادة إحدى اللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية

* امتلاك المهارات الأساسية للكمبيوتر

بيننا تتمثل شروط المفاضلة في التالي:

* مدرب "المنتخبات القومية"

* مدير فني

* مدرب

* مدير فني بالدوري الممتاز "داخل أو خارج جمهورية مصر العربية"

* مدرب بالدوري الممتاز "داخل أو خارج جمهورية مصر العربية"

* الحصول على بطولة قارية أو إقليمية (دوري أبطال أفريقيا / كأس الكونفدرالية / السوبر الأفريقي / بطولة عربية)

* الحصول على بطولة محلية (دوري / كأس / كأس الرابطة / كأس السوبر)

* مؤهل دراسي جامعي (عالي)

* اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار النهائي للالتحاق بدبلومة "PRO"