جائزة كندا الكبرى: نوريس يتصدر التجارب الحرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : عوض سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس خيبته الجمعة وتصدر التجارب الحرة الثالثة لسباق جائزة كندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت على حلبة "جيل فيلنوف" في مونتريال أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وسجل نوريس أفضل لفة في 1:11.799 دقيقة متفوقا بفارق 0.78 ثانية عن لوكلير، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، متصدر الجولة الثانية الجمعة، ثالثا بفارق 0.251 ثانية أمام مواطنه زميله السابق في الفريق سائق فيراري حاليا لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات.

وشهدت التجارب الحرة الثالثة التي استمرت لمدة ساعة، إثارة وتنافسا شديدا، مما أوحى بأن جميع الفرق الأربعة المتصدرة تتنافس على مركز أول المنطلقين في التصفيات المؤهلة في وقت لاحق اليوم.

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات والمتوج في كندا في السنوات الاربع الاخيرة، خامسا بعدما تصدر التجارب الحرة الاولى الجمعة، متقدما على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، وسائق مرسيدس الثاني الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي، فيما حل متصدر بطولة العالم للسائقين الاسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) ثامنا.

وتخلف بياستري بفارق 0.720 ثانية عن زميله في ماكلارين نوريس الذي يتخلف عنه بعشر نقاط في صدارة ترتيب السائقين بعد تسعة سباقات من أصل 24 سباقا هذا العام والذي عانى مما وصفه بـ"أسوأ جمعة له هذا الموسم" أمس حيث حل سابعا في التجارب الاولى وثانيا في الثانية.

وجاء سائق وليامس الاسباني كارلوس ساينس تاسعا متقدما على زميله التايلاندي في الفريق أليكس ألبون، دافعا سائق آر بي الصاعد الرائع الفرنسي إسحاق حجار إلى المركز الحادي عشر أمام حشد غفير آخر على حلبة جيل فيلينوف.

وبدأت الإثارة بعد 22 دقيقة عندما اصطدم بياستري بجدار الأبطال عند خروجه من المنعطف الأخير، متأثرا بثقب في الإطار الخلفي. توجه بصعوبة إلى منطقة الصيانة، وسقط عليه بعض الحطام، مما أدى إلى توقف السباق لمدة ست دقائق مع رفع العلم الأحمر.

بعد شكواه الجمعة، لا يزال فيرستابن يعاني من مشاكل في مكابحه، متذمرا من "ضعف أداء هذه المادة"، بينما كان زميله في ريد بول الياباني يوكي تسونودا في منطقة الصيانة دون لفة تنافسية.

وتحسن أداء نوريس وتصدر قبل 12 دقيقة من نهاية التجارب.

وهنا نتائج الجولة الثالثة من التجارب الحرة:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.799 دقيقة (24 عدد اللفات)

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.877 د (29)

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.950 د (20)

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:12.050 د (26)

5. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:12.072 د (20)

6. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:12.247 د (21)

7. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:12.348 د (21)

8. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:12.519 د (18)

9. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:12.519 د (22)

10. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:12.573 د (22)

11. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:12.651 د (22)

12. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:12.684 د (27)

13. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:12.791 د (27)

14. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:12.794 د (28)

15. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:12.825 د (27)

16. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:12.827 د (22)

17. فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/ألبين) 1:13.060 د (27)

18. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:13.072 د (19)

19. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:13.172 د (22)