شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أسامة: الطبيب الألمانى أكد جاهزية أحمد حمدى.. ونتابع حالة الجفالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطورات حالة اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية.

وتحدث أسامة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين والعائدين من الإصابة، والتى جاءت كالتالى:

حمزة المثلوثي: سيغادر إلى الإمارات غدًا لإجراء فحوصات إضافية، مع العلم أن فترة التأهيل المبدئية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

أحمد حمدي: الطبيب الألماني الذي قام بمتابعته أكد جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

أحمد الجفالي: ما زالت حالته تحت المتابعة الدقيقة، وهو في الوقت الحالي يتواجد في تونس لإجراء بعض الفحوصات.

محمود جهاد: أصبح سليمًا تمامًا من إصابة العضلة الخلفية، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات بشكل طبيعي قريبًا.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم للنادي، حيث يسعى الزمالك لتعزيز صفوفه والاطمئنان على اللاعبين المصابين استعدادًا للمباريات القادمة.