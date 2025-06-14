شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "صائد الميداليات البرونزية" فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق أن خاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

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الأهلي هو أكثر الفرق العربية مشاركة في كأس العالم للأندية، بـ9 مشاركات سابقة.

وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية بحصده المركز الثالث في المونديال أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

وبجانب 4 ميداليات برونزية، حصل "المارد الأحمر" على المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، والرابع في 2012 و2022.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.