شكرا لقرائتكم خبر عن "الدكش" يكشف استعدادات انطلاق مباريات بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الزميل مصطفى يحيى "الدكش" بداية الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة كأس العالم للاندية التي تقام في الولايات المتحدة الامريكية، والتي تشهد مباراة الافتتاح فجر غد الأحد مواجهة الأهلى وإنتر ميامى الأمريكى.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.