شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلى وإنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، طاقم تحكيم استرالي بقيادة الحكم الدولي علي رضا فغاني حكما للساحة ويعاونه كل من أنطون شيتينين مساعد أول و آشلي بيشام مساعد ثاني و البولندي سيميون مارشينياك حكما رابعا لإدارة مباراة الأهلى وانتر ميامى في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثالثة صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة.

سبق وأدار الحكم علي رضا أفغاني، مباراة للأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي الشهيرة، في النسخة الماضية من بطولة الإنتركونتيننتال، والتي انتهت لصالح الفريق المكسيكي،بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

الحكم صاحب الـ 47 عامًا أدار أيضًا مباراة منتخب مصر ضد تونس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، والتي تلقي خلالها الفراعنة هزيمة من تونس بهدف نظيف، في نصف نهائي البطولة.

أصبح فغاني حكماً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2008، بعد عام واحد فقط من توليه مهام التحكيم في دوري الدرجة الأولى الإيراني. وبعد عام واحد فقط من الخبرة الدولية، تولى فغاني مسؤولية إدارة نهائي كأس رئيس الاتحاد الآسيوي 2009 والذي أقيم بين ريغار-تاداز تورسونزودا ودوردوي-دينامو نارين التي انتهت بنتيجة 2-0. وبعد مرور عام، كان حكماً للمباراة النهائية في كأس التحدي الآسيوي 2010.

اختير كحكم رابع للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2014 بين البرازيل وكرواتيا. كما أدار مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 بين الهلال ووسترن سيدني واندررز. وكان أيضًا أحد حكام كأس آسيا 2015، عندما أدار أول مباراة له في المجموعة الثانية بين السعودية والصين والتي انتهت بفوز الصين 0–1.

وأدار نهائي كأس آسيا 2015، والذي كان بين كوريا الجنوبية وأستراليا. كان فغاني هو الحكم في نهائي كأس العالم للأندية 2015 بين نادي ريفر بليت ونادي برشلونة. كان أيضًا هو الحكم في نهائي الدوري الهندي الممتاز 2016 بين كيرلا بلاستيرز وأتلتيكو كلكتا. وأدار المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 بين البرازيل المضيفة وألمانيا.



وكان حكمًا في ست مباريات من الدوري الإسباني 2017 في إندونيسيا ومباراتين من كأس القارات 2017 في روسيا، واختير ليكون حكمًا لكأس العالم 2018 في روسيا.

وبعد اختتام دور الـ16، أُعلن أن فغاني كان واحداً من 17 حكماً اختيروا لتكليفهم بالمباريات المتبقية من البطولة.

كما أدار نهائي بطولة اتحاد آسيان 2018 بين فيتنام وماليزيا في مباراة الإياب. وفي 5 ديسمبر 2018، أُعلن عن تعيين فغاني حكمًا لكأس آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

