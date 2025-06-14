شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنتر ميامى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو مع إنتر ميامي الأمريكي فى الجولة الأولى من دور المجموعات في ضربة البداية بكأس العالم للأندية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، بحضور جماهيري مرتقب.

وحصل إنتر ميامي على مكانه فى كأس العالم للأندية بعد الفوز بدرع الدوري الأمريكي لكرة القدم 2024، ما منحه المقعد المخصص لنادٍ واحدٍ من الدولة المضيفة للبطولة.

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فيما يشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل فى تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التى تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكى

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.