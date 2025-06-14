شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلى قبل مواجهة إنتر ميامى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون الخليج 365، تغطية لكواليس فريق الأهلى قبل مواجهة إنتر ميامى قبل مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية، وكشف الناقد الرياضى محمد عراقى بعض التفاصيل الخاصة بالتشكيل ووجود حيرة لدى الجهاز الفني بقيادة ريبيرو في التشكيل في ظل جاهزية جميع اللاعبين.

ويقدم تليفزيون الخليج 365 كل أشكال التغطية الإعلامية الرياضية للحدث الكبير، حيث يتواجد فريق عمل كبير في الأراضي الأمريكية لتقديم تغطية ميدانية للمباريات والتدريبات وكواليس الاستعدادات.

ويضم فريق عمل أمريكا كل من الزملاء، محمد عراقي، مصطفى يحيى "الدكش"، نورهان طمان، مصطفى أحمد، محمد الحصري.

كما يقدم تليفزيون الخليج 365 استوديو تحليلى موسع لمباريات الأهلي وأهم مباريات البطولة بمشاركة، أحمد عصام، وليد ماهر، والتعليق على المباريات حازم عبد الصمد.

كما يقدم تليفزيون الخليج 365 على مدار الساعة متابعة لكل التفاصيل والكواليس الخاصة بمعسكر النادى الأهلي، وباقى الفرق المنافسة، ولقاءات ومداخلات هاتفية مع نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين.