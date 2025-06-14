شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا خفيفا فى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة إنتر ميامى والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق أن خاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.