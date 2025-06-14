شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجى تتوج ببطولة سانتياجو لسيدات الاسكواش بعد الفوز على بطلة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية ملك خفاجي، ببطولة سانتياجو المفتوحة لسيدات الاسكواش، التى استضافتها إسبانيا خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وفازت ملك خفاجي في المباراة النهائية على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-3, 11-8, 9-11, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات من مصر وهن: هنا إسماعيل، رنا إسماعيل، ملك خفاجى، ناردين جرس، نور أبو المكارم، هيا علي.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 26.