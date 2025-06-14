شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيرى مديرا لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 16 أغسطس المقبل.

ويتولي سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة مهام مدير البطولة، ويعاونه ممدوح الششتاوي وياسر الرملي مساعدا، فيما يتولي خالد فتحي مهام رئيس اللجنة العليا للبطولة.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة من أجل الخروج ببطولة تليق باسم مصر.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين قد اختار التواجد في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم برفقته كلا من: اليابان وكوريا والبحرين.