شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد الشاطئية يحرز برونزية الجولة العالمية بالفوز على تونس والان مع تفاصيل الخبر

أحرز منتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد الشاطئية برونزية بطولة IHF Beach Handball Global Tour بعد تحقيق الفوز على منتخب تونس بمجموع الأشواط 2-0 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة والتى استضافتها تونس يومى 13 و14 يونيو الجارى بمشاركة منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب كرواتيا ومنتخب إسبانيا.

تضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى لكرة اليد الشاطئية وائل عبد العاطى المدير الفنى - إسلام صابر المدرب العام - توفيق المتولى المدير الإداري - الدكتور عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وتضم قائمة اللاعبين محمد جمال، مصطفى مطيع، هشام سيف، مؤمن تامر، محمود نعمان، عمار غبور، أحمد حسن، يوسف ضيف، عمر الفولي، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تعود البعثة غدا الأحد إلى القاهرة في الرابعة والنصف عصرا قادمة من تونس.