شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى يدعو جماهيره للمساهمة فى توثيق تاريخ القلعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بياناً رسمياً، يطالب من خلاله جماهير الفريق الأخضر، بالمشاركة في توثيق تاريخ النادي، وجاء بيان المصري كالتالي: الإخوة والأخوات جماهير النادي المصري ومحبيه داخل وخارج بورسعيد.

تحيّة من القلب تجاوزت الزمان والمكان، وشغفٌ تاريخيٌ يربطنا جميعًا بالنادي المصري العظيم. اليوم، نوجّه إليكم هذه الدعوة الكريمة للمساهمة في توثيق تاريخ النادي، لنخلّد معًا ذكرياته، ونبني مستقبله بتاريخٍ موثّقٍ.

لمَن منكم يحوز صوراً - فيديوهات - حكايات - صحف - مطبوعات أو أي أرشيف رياضيّ مرتبط بتاريخ النادي المصري: نرجو منكم التكرّم بتقديمه للجنة تراث النادي.

لماذا ننظّم هذه المبادرة؟

* لترسيخ الهوية والتاريخ الرياضي العريق للنادي.

* لإنشاء مكتبة رقميّة وأرشيف دائم يكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

* لتكريم أسماء اللاعبين، والجماهير، والمواقف، والذكريات التي صنعت فخر المصري.

كيفية المشاركة:

1. مسح أو نسخ رقمي للأرشيف (صور، فيديو، منشورات، تذاكر ، قميص، إلخ.).

2. تسليم المواد الأصلية أو الرقمية إلى د. محمد فاروق أمين عام اللجنة في مقر النادي (أو عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

3. سيتم إرجاع جميع المواد الأصلية بعد التوصيف بحُسن العناية، وستُدرَج النسخ في الأرشيف الرقمي والمطبوع، مع توثيق صاحبها وذكر اسمه تقديرًا لمساهمته.

نأمل منكم جماهير وأبناء بورسعيد ومغتربيها، أبناء النادي المصري – أن تشاركونا هذا المشروع الوطني، لنروي معًا فصول فخرنا الرياضي، ونحافظ على الإرث الذي ورّثتموه لأبنائكم وأحفادكم.