شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة اليد يعلن شروط التطوع لبطولة العالم مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهدالسبت، 14 يونيو 2025 08:48 م
يعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد عن فتح باب التطوع لبطولة العالم لكرة اليد شباب - مصر 2025، والتي ستقام في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس 2025.
وعلى من يرغب فى الانضمام لفرق المتطوعين، عليه طباعة الاستمارة وملء البيانات كاملة مع إرفاق الآتي:-
١- صورة شخصية
٢- صورة البطاقة الشخصية (وجهين)
٣- التحدث بلغة أجنبية (الإنجليزية - الفرنسية – الألمانية - الإسبانية - البرتغالية – الكورية – المجرى - اليابانية) تعتبر ميزة إضافية للمتقدم.
والحضور للمقابلة الشخصية بالاستمارة أحد أيام
الخميس 19 يونيو من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء
الجمعه 20 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء
السبت 21 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء
وذلك بمقر البطولات بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى (الدخول من بوابة الاستاد بجانب دار المدرعات)
أقرب محطة مترو (الاستاد)
* ملاحظات مهمة: -
- حضور المقابلة الشخصية بزي يليق بالمقابلة الشخصية
- لا توجد إقامة للمتطوعين
- التفرغ التام للحدث وأيام التدريبات
- يتم قبول استمارة التقديم بداية من المرحلة الجامعية وليس قبلها
- دخول المقابلات الشخصية بأسبقية الحضور
- آخر موعد لاستلام استمارات للتقدم فى تمام الساعة 9 مساء
- أى استفسارات خاصة بالحدث يتم الاستفسار عنها بالمقابلة الشخصية فقط وليس عن طريق الصفحة
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