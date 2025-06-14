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الاتحاد المصرى لكرة اليد يعلن شروط التطوع لبطولة العالم مصر 2025

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الاتحاد المصرى لكرة اليد يعلن شروط التطوع لبطولة العالم مصر 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت _ ندى مجاهد

السبت، 14 يونيو 2025 08:48 م

يعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد عن فتح باب التطوع لبطولة العالم لكرة اليد شباب - مصر 2025، والتي ستقام في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس 2025.

وعلى من يرغب فى الانضمام لفرق المتطوعين، عليه طباعة الاستمارة وملء البيانات كاملة مع إرفاق الآتي:-

١- صورة شخصية

٢- صورة البطاقة الشخصية (وجهين)

٣- التحدث بلغة أجنبية (الإنجليزية - الفرنسية – الألمانية - الإسبانية - البرتغالية – الكورية – المجرى - اليابانية) تعتبر ميزة إضافية للمتقدم. 

والحضور للمقابلة الشخصية بالاستمارة أحد أيام 

الخميس 19 يونيو من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء

الجمعه 20 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء

السبت  21 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء

وذلك بمقر البطولات بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى (الدخول من بوابة الاستاد بجانب دار المدرعات)

أقرب محطة مترو (الاستاد)

* ملاحظات مهمة: -

- حضور المقابلة الشخصية بزي يليق بالمقابلة الشخصية

- لا توجد إقامة للمتطوعين 

- التفرغ التام للحدث وأيام التدريبات

- يتم قبول استمارة التقديم بداية من المرحلة الجامعية وليس قبلها

- دخول المقابلات الشخصية بأسبقية الحضور

- آخر موعد لاستلام استمارات للتقدم فى تمام الساعة 9 مساء

- أى استفسارات خاصة بالحدث يتم الاستفسار عنها بالمقابلة الشخصية فقط وليس عن طريق الصفحة

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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