شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة اليد يعلن شروط التطوع لبطولة العالم مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد عن فتح باب التطوع لبطولة العالم لكرة اليد شباب - مصر 2025، والتي ستقام في الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس 2025.

وعلى من يرغب فى الانضمام لفرق المتطوعين، عليه طباعة الاستمارة وملء البيانات كاملة مع إرفاق الآتي:-

١- صورة شخصية

٢- صورة البطاقة الشخصية (وجهين)

٣- التحدث بلغة أجنبية (الإنجليزية - الفرنسية – الألمانية - الإسبانية - البرتغالية – الكورية – المجرى - اليابانية) تعتبر ميزة إضافية للمتقدم.

والحضور للمقابلة الشخصية بالاستمارة أحد أيام

الخميس 19 يونيو من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء

الجمعه 20 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء

السبت 21 يونيو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 10 مساء

وذلك بمقر البطولات بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى (الدخول من بوابة الاستاد بجانب دار المدرعات)

أقرب محطة مترو (الاستاد)

* ملاحظات مهمة: -

- حضور المقابلة الشخصية بزي يليق بالمقابلة الشخصية

- لا توجد إقامة للمتطوعين

- التفرغ التام للحدث وأيام التدريبات

- يتم قبول استمارة التقديم بداية من المرحلة الجامعية وليس قبلها

- دخول المقابلات الشخصية بأسبقية الحضور

- آخر موعد لاستلام استمارات للتقدم فى تمام الساعة 9 مساء

- أى استفسارات خاصة بالحدث يتم الاستفسار عنها بالمقابلة الشخصية فقط وليس عن طريق الصفحة