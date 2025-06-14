شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين فى نادى النصر غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد اختبارات كرة القدم للناشئين بنادي النصر لموسم 2025 / 2026، ويفتح نادي النصر أبوابه أمام المتقدمين للاختبارات بداية من الساعة الثامنة صباحا للمراحل السنية من مواليد 2005 حتى 2018 يوميا على ملاعب النادي بمصر الجديدة.

ويشرف الاختبارات نخبة من مدربي ونجوم الكرة من نادي النصر.

يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر أخرج العديد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم وحيد كامل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وأشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعمرو أنور نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحمد عبد الفتاح كفته نجم الأهلي السابق وسيد عيد نجم المقاولون السابق والعديد من الأندية وأحد نجوم التدريب في الدوري المصري ومصطفى مرين نجم المقاولون العرب والمنتخب العسكري السابق وعمار حمدي نجم النادي الأهلي ومروان حمدي نجم الزمالك وسموحة ومنتخب مصر وإسلام عيسى نجم بيراميدز وسيراميكا وأحمد سامي نجم بيراميدز وأحمد صبيحه نجم إنبي ومودي ناصر نجم انبي وأحمد كالوشا نجم انبي.

كما يعد قطاع الناشئين بنادي النصر هو الداعم الأول والرئيسي للفريق الفريق الذي يعتمد على المواهب الشابة، حيث شهد الموسم الحالي مشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مع الفريق الأول وهم محمود تيتي وأمين علي وعبد الرحمن ناصر ميسي وعبد الوهاب صبحي وإسلام عادل من مواليد 2003 وشاركوا بشكل أساسي وظهروا بمستوى مميز في الموسم الحالي.