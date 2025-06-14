شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز لإطلاق دورى الرديف مواليد 2005 الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، لإطلاق دورى الرديف فى الموسم الجديد بمشاركة اللاعبين مواليد 2005 وما بعدها، بقائمة مكونة من 25 لاعباً.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد الصيفي للاعبين لمختلف الأندية الأربعاء الماضى الموافق 11 يونيو، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التي تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.