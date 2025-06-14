شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: لا أنتظر قرار إدارة الزمالك لتحديد مصيرى فأنا لا أتعامل بشكل هاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن علاقته بجمهور القلعة البيضاء، ومصيره من الاستمرار فى قيادة الفريق أو رحيله بعد انتهاء الموسم المنقضى.

وكتب الرمادى عبر صفحته على فيس بوك: "على الرغم من حبي واحترامي لكل جمهور الزمالك من أصغر طفل زملكاوي لأكبر رجل شاب في حب الزمالك هذا النادي تحبه وتحب جمهوره حبا من القلب.. وعلى الرغم من ارتباطي العاطفي بكل زملكاوي إلا أنه ليس كما يشاع أنني أنتظر قرار الإدارة تجديد من عدمه لتحديد وجهتي فأنا محترف ولا أتعامل بشكل هاوي.. شرف لي أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع وأعتبرها فترة مهمة وجميلة في حياتي إلا أنني لست كما يظن البعض منتظر قرار معين لتحديد وجهتي".

وتلقى أيمن الرمادي عرضاً من أحد الأندية السعودية الهابطة مؤخراً إلى دوري يلو من دوري روشن فى الموسم المقبل لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي في الموسم الجديد ومساعدته على العودة لدوري روشن من جديد.

يذكر أن الموسم الماضي شهد هبوط ثلاثة فرق، وهي: الرائد والعروبة والوحدة إلى دوري يلو، حيث يتفاوض أحدهم مع أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية فى الموسم المقبل.