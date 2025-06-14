شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو في الثالثة فجر الأحد مع إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات في ضربة البداية بكأس العالم للأندية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، بحضور جماهيري مرتقب.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والذي يضم 32 فريقًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم علي رضا فغاني، ويعاونه كل من: أنطون شيتنين مساعد أول، أشلي بيشام مساعد ثان وعلى الفار سيمون مارشينياك.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى الاحد المقبل.

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ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006 و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويقود الفريق المدير الفني الإسباني خوسية ريبيرو، فيما يُنتظر أن يظهر الصفقات الجديدة، وعلى رأسها محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد "زيزو"، لأول مرة في البطولة، فيما استبعد ريبيرو كريم فؤاد العائد من الإصابة والمغربي رضا سليم المصاب، بالإضافة إلى كل من كريم وليد (نيدفيد) وعمر الساعي لأسباب فنية، والخماسي المنتهية عقودهم التونسي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة والحارس حمزة علاء.

وخاض الأهلي معسكراً مغلقاً في ميامي قبل بداية مشوار البطولة، تخللته مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي خسرها بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

من جانبه قال مدرب الأهلي الجديد خوسيه ريبيرو: "هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية. أتمنى أن نتفوق في البطولة التي تضم أندية ذات مستويات متقاربة للغاية. لن أغير كثيراً من الشكل الفني وطريقة اللعب، لكن يجب أن تكون لدينا هوية مميزة في البطولة".

وأضاف المدرب الإسباني قائلاً: "الأهلي قادر على تخطي الدور الأول في مونديال الأندية، لكن علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة. تركيزنا الآن على مواجهة انتر ميامي، ومن ثم سنفكر في بقية مشوار الفريق في البطولة".

على الجانب الآخر، يشارك إنتر ميامي باعتباره ممثل البلد المستضيف، ويخوض أولى مبارياته الرسمية في البطولة معتمداً على خبرة ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، في أول اختبار حقيقي للفريق على المستوى العالمي.

وتُعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول، نظرًا لقيمة الفريقين، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث لقطع خطوة نحو التأهل إلى دور الـ16.

تأسس نادي إنتر ميامي عام 2018، ويشارك لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بكأس الدوري الأمريكي الشمالي والوسطى والجنوبية.

وعلى الرغم من حداثة تأسيسه، إلا أن الفريق تحوّل إلى محور اهتمام عالمي بعد انضمام ليونيل ميسي، وجلب أسماء لامعة أخرى مثل لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بجانب أن النادي يمتلكه بشكل جزئي نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

يرى خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي، أن مواجهة الأهلي لن تكون على أرضه رغم أنها بميامي بسبب حضور جماهير الأهلي الكبير.

وقال خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية: "شرف لي أن أكون مدربا لفريق سيشارك في بطولة مهمة مثل كأس العالم للأندية، سنبذل قصارى جهدنا ونسعى للمنافسة على أعلى مستوى وتحقيق نتائج جيدة".

وتابع: "أتوقع حضورا جماهيريا كبيرا من مصر في مباراة الأهلى، وأعلم أن هذه الفرق عادة ما تجذب جمهورا كبيرا للملاعب، خاصة في هذا النوع من المسابقات، أتوقعها مباراة صعبة ولا أعتقد أننا سنكون على أرضنا تماما على الرغم أنها في ميامي، فمثل تلك الفرق تجذب جماهيرا أكثر".