شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة عبد الله السعيد من ألمانيا لفتح ملف تجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادي الزمالك عودة عبد الله السعيد من رحلته العلاجية في ألمانيا، لفتح ملف تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا غاب عن بعض المباريات الفترة الأخيرة بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر، وقرر السفر إلى ألمانيا للحصول على العلاج اللازم.

وتسعى إدارة الزمالك لتمديد عقد السعيد، الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق، بسبب خبرته الكبيرة وقدرته على التأثير فى المباريات الكبيرة، ويتولى جون إدوارد المدير الرياضى الجديد المفاوضات مع اللاعب لحسم تجديد تعاقده.

وكانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد عدة عروض محلية ويقوم اللاعب فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما وأن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.