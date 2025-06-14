شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكماً للفار فى مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

وقع الاختيار على الحكم المصرى محمود عاشور لـ"var" في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي بالجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو.

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ويتواجد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تصنيف الأندية المشاركة في البطولة بناءً على إنجازاتهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، فى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

تواجد نادي بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة، إلى جانب أندية بنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، فضلًا عن أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.

قائمة بايرن ميونخ

قائمة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية تضم كل من: مانويل نوير - بيريتس – أوربيج – كلانيتش، كيم مين جاي – جوريرو – ساشا بوي – ستانيشيتش – كارل، كيميتش – بالينيا – جوريتسكا – لايمر – كوسي أساري – فيدوفيتش – بافلوفيتش – مايكل أوليسي، هاري كين – ساني – كومان – جنابري – أوباميكانو – موسيالا - هيروكي إيتو.