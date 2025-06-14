شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي وآخر إماراتي لـ أيمن الرمادي.. والمدرب يترقب موقفه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى أيمن الرمادي ، المدير الفني لفريق الزمالك، عرضاً من أحد الأندية السعودية الهابطة مؤخراً إلى دوري يلو من دوري روشن فى الموسم المقبل لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي في الموسم الجديد ومساعدته على العودة لدوري روشن من جديد.

يذكر أن الموسم الماضي شهد هبوط ثلاثة فرق وهي الرائد والعروبة والوحدة إلى دوري يلو، حيث يتفاوض أحدهم مع أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية فى الموسم المقبل.

كما تلقى أيمن الرمادي عرضاً من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل ، لاسيما وأن الرمادي لديه أكثر من تجربة ناجحة في الدوري الاماراتي وحقق نجاحات كبيرة هناك.

ويترقب أيمن الرمادي حسم موقفه مع الزمالك سواء بالاستمرار في قيادة الفريق بالموسم الجديد أو عدم تجديد الثقة فيه، لحسم موقفه من العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرا، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن استمراره مع الزمالك في الموسم المقبل.

يذكر أن أيمن الرمادي قاد الزمالك للفوز بلقب كأس مصر عقب التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.