الامارات | جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2025.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت الإمارات بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة، بلقاء الأهلي المصري وإنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وستقام البطولة القارية للأندية العالمية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً يتنافسون على اللقب في نسخة موسعة جديدة، إذ تم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات تضم كل منها أربع فرق تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ16 وتنتهي بالنهائي.

وستبث المباريات مباشرة عبر قنوات إم بي سي (MBC)، ومنصة ديزن (DAZN)، وتي إف 1 (TF1).

"الإمارات اليوم" ترصد جدول مباريات البطولة بتوقيت الإمارات، على النحو التالي:



الجولة الأولى:

الأحد 15 يونيو:

الأهلي - إنتر ميامي (4:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

16 يونيو 2025:

بالميراس - بورتو (2:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

بوتافوجو - سياتل ساوندرز (6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

تشيلسي - لوس أنجلوس (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

الثلاثاء 17 يونيو 2025

بوكا جونيورز - بنفيكا (2:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

فلامنغو - الترجي (5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

فلومينينسي - بوروسيا دورتموند (8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي - صن داونز (2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

مونتيري - إنتر (5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

مانشستر سيتي - الوداد (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

ريال مدريد - الهلال (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

الخميس 19 يونيو 2025

باتشوكا - ريد بول سالزبورج (2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

العين - يوفنتوس (5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

الجولة الثانية

الخميس 19 يونيو 2025

بالميراس - الأهلي (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

إنتر ميامي - بورتو (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

سياتل ساوندرز - أتلتيكو مدريد (2:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

الجمعة 20 يونيو 2025

باريس سان جيرمان - بوتافوغو (5:00 فجراً بتوقيت الإمارات)الجمعة 20 يونيو 2025

بنفيكا - أوكلاند سيتي (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

فلامنغو - تشيلسي (22:00 مساء بتوقيت الإمارات)

السبت 21 يونيو 2025

بايرن ميونخ - بوكا جونيورز (5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)

صن داونز - بوروسيا دورتموند (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

إنتر - أوراوا ريد (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

فلومينينسي - أولسان هيونداي (2:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

الأحد 22 يونيو 2025

ريفر بليت - مونتيري (5:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

يوفنتوس - الوداد (20:00 مساء بتوقيت الإمارات)

ريال مدريد - باتشوكا (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

ريد بول سالزبورج - الهلال (2:00 فجراً بتوقيت الإمارات)

الإثنين 23 يونيو 2025

مانشستر سيتي - العين (5:00 فجراً بتوقيت الإمارات)



الجولة الثالثة

الإثنين 23 يونيو 2025

أتلتيكو مدريد - بوتافوجو (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)

سياتل ساوندرز - باريس سان جيرمان (23:00 مساء بتوقيت الإمارات)2025

الثلاثاء 24 يونيو 2025

الأهلي - بورتو (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

إنتر ميامي - بالميراس (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)

بايرن ميونيخ - بنفيكا (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)

الأربعاء 25 يونيو 2025

تشيلسي - الترجي (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

لوس أنجلوس - فلامنغو (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)

فلومينينسي - صن داونز (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)



الخميس 26 يونيو 2025

إنتر - ريفر بليت (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

مونتيري - أوراوا ريد دياموندز (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

يوفنتوس - مانشستر سيتي (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)

الوداد - العين (23:00 مساء بتوقيت االإمارات)

الجمعة 27 يونيو 2025

باتشوكا - الهلال (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد (5:00 فجراً بتوقيت االإمارات)

الدور ثمن النهائي: 28 يونيو إلى الأول من يوليو

ربع النهائي: الرابع والخامس من يوليو

نصف النهائي: الثامن والتاسع من يوليو

النهائي: 13 يوليو