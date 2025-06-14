شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وبن شرقي وجراديشار وديانج والشحات على دكة بدلاء الأهلي أمام إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير النادي الأهلي انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً للمران الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة إنتر ميامى الأمريكى فإن الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق بعد الاستقرار على تشكيل الأهلى استقر على تواجد عدد من النجوم على دكة البدلاء للاستعانة بهم وفقاً لمجريات اللقاء.





أسلحة الاهلى على دكة البدلاء أمام إنتر ميامى

ويمتلك الأهلى دكة بدلاء نارية تضم كلا من: مصطفى شوبير، أحمد سيد زيزو، جراديشار، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، أشرف بن شرقى، ياسر إبراهيم، مروان عطية، أليو ديانج، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل "كوكا"، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، وأحمد رضا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - تريزيجيه - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

يستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.