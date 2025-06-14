شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تنعى والد محمد طارق عضو مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نعت اللجنة الأولمبية، في بيان رسمي، والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة، والذي ودع عالمنا صباح اليوم، السبت، وجاء بيان اللجنة كالتالي: "ببالغ الحزن والأسى تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بخالص العزاء والمواساه إلى الأستاذ/ محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد سيادته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

تواجد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، وهانى شكرى، وأحمد سليمان، وأحمد خالد حسنين في جنازة والد محمد طارق عضو مجلس القلعة البيضاء، الذى توفى اليوم السبت.

وحرص أعضاء مجلس الزمالك على مواساة زميلهم محمد طارق ، الذى ودع والده عالمنا اليوم السبت، وسط دموع وحزن شديد على فقدانه.

نعى الاولمبية

كما حضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق، أمير عزمى مجاهد، أمير عبد العزيز، نجوم النادى السابقين وأحمد زاهر المدير الإدارى لفريق بيراميدز.

من ناحية أخرى، قررت لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادى، حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنانينى وضع خطة محكمة لتأمين نجوم الفريق من الرحيل المجانى تفادياً لتكرار سيناريو رحيل أحمد مصطفى "زيزو" إلى النادى الأهلي.

وتنوى لجنة التخطيط عدم ترك اللاعبين التى تنتهى عقودهم إلى الوصول إلى فترة السماح التى يمكنهم فيها التوقيع لأى نادٍ، وذلك من خلال التفاوض معهم فى وقت مبكر على تمديد عقودهم، والاتفاق على كافة الأمور والتفاصيل المادية.

واستقرت لجنة التخطيط على تسويق أى لاعب، مهما كان اسمه، حال مماطلته فى تمديد عقده، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، واللاعبون هم نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمد السيد،ناصر ماهر، وأحمد حمدي.