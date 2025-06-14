شكرا لقرائتكم خبر عن سطلانة وصلت أمريكا.. جمهور الأهلي بيغنى للفريق قبل مواجهة إنتر ميامي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة ميامي الأمريكية تواجدا مكثفا لجماهير النادي الأهلي، التي حرصت على الحضور لمؤازرة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب أمام إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح كأس العالم للأندية، ورددت الجماهير عددا من الأغاني، من بينها أغنية "سطلانة"، والتي كان يغنيها لاعبو الفريق الأحمر عقب تتويجهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.