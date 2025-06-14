شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامى.. تريزيجيه وطاهر وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة إنتر ميامي الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنتر ميامى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - تريزيجيه - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

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ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.