شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود الجناح الأيسر للأهلي أمام إنتر ميامى فى افتتاح مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يقود محمود تريزيجيه نجم الأهلي مركز الجناح الأيسر فى تشكيل المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكى صباح الأحد المقبل فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بعد ظهوره بشكل جيد فى مباراة باتشوكا الودية.

وتألق تريزيجيه فى ودية باتشوكا وسجل هدف تعادل الأهلي بعدما كان متأخرا فى النتيجة بهدف نظيف، كما سجل ركلة الترجيح الثانية لفريقه.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل، وانضم اللاعب للقلعة الحمراء بعد انتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي علماً بأن تريزيجيه أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلي ولعب لأكثر من موسم للفريق الأول قبل أن يخوض رحلة احتراف جيدة للغاية.

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ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.