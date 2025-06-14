شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة انهيار محمد طارق عضو مجلس الزمالك فى جنازة والده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 14 يونيو 2025 04:25 م
رصدت كاميرا ”الخليج 365” لحظة انهيار محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى جنازة والده، الذى توفى فجر اليوم السبت.
كما حضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق، أمير عزمى مجاهد، أمير عبد العزيز، نجوم النادى السابقين وأحمد زاهر المدير الإدارى لفريق بيراميدز.
من جانبه نعى محمد طارق وفاة والده عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وكتب :" إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله".
كما نعى نادي الزمالك، في بيان رسمي، والد محمد طارق وجاء بيان الزمالك كالتالي: "ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة والذي توفي صباح اليوم السبت..
ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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