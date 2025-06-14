شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير الأهلي فى مطار نيوجيرسي وتوقعاتهم لمباراة إنتر ميامي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة ميامي الأمريكية تواجدا مكثفا لجماهير النادي الأهلي فى مطار نيوجيرسى، والتي حرصت على الحضور لمؤازرة الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب أمام إنتر ميامي الأمريكي فى افتتاح كأس العالم للأندية.

وتوقع عدد من الجماهير فى المطار نتيجة المباراة، ومنهم من توقع فوز الأهلي 3-1 و 2-0 ولكن البعض لديه مخاوف من خطورة الأرجنتيني ميسى لاعب إنتر ميامي.

ويستهل الأهلى منافساته فى كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فجر الأحد، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، ويختتم المارد الأحمر مبارياته فى دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالى.

ويشارك الأهلى فى منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية فى 4 مرات فى أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.

ويشارك الأهلي فى البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويأمل تحقيق انطلاقة قوية ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.